خلال ساعات.. 6 محافظات مهددة بأمطار رعدية وسيول

تشهد عدة مدن سيولا قوية خلال الساعات المقبلة التى من شأنها إحداث تعطيل الحياة العامة ببعض المناطق.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية فإنه ن المتوقع أن تضرب السيول عدة مدن خلال الساعات التالية، ومن بينها “الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، أسيوط”، وتكون الأمطار رعدية بنسبة تتراوح بين 30% و50% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وكانت مدن البحر الأحمر تعرضت في البداية لسقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول خاصة على الطرق السريعة والمناطق الجبلية وامتدت إلى الكيلو 85 طريق سفاجا قنا، ما جعل محافظة البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 29-10-2023 في محافظات مصر

يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتكون الشبورة المائية من الساعة الـ4 فجرًا وحتى الساعة الـ8 صباحًا وتكون كثيفة أحيانا في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس.