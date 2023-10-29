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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التموين تبدأ صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر نوفمبر.. الأربعاء

السلع التموينية
السلع التموينية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023 اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتستمر الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كما تشارك وزارة التموين والتجارة الداخلية في المبادرة من خلال طرح السلع بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ ومجمع استهلاكي بمحافظات الوجه القبلى والبحري  بالإضافة الى 8 آلاف فرع لمشروع جمعيتي وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.

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