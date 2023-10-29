الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبده مباشر لـ"الشاهد": "هيكل" أنكر الطلعة الجوية لمبارك فى حرب أكتوبر

عبده مباشر
عبده مباشر

قال الكاتب الصحفي عبده مباشر، عميد المحررين العسكريين، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لم يمكن محمد حسنين هيكل، ولهذا كتب عنه كتاب "خريف الغضب".

 وأضاف، خلال حواره لبرنامج"الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس محمد حسني مبارك لم يبتلع طعم "هيكل" هو الآخر، فكتب أنه لم يكن هناك طلعة جوية ولكنها كانت مظاهرة عسكرية من 6  طائرات بدلًا من 220 طائرة، ونُشر هذا المقال في 2011.

وأكد أن المشير طنطاوي بدلًا من إحالته للتحقيق قال له إن الطيارين غاضبين، فقال له سأكتب اعتذار فأقاموا دعوى ضده.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

عبده مباشر طلعة جوية محمد حسنين هيكل مظاهرة عسكرية إحالته للتحقيق الطيارين غاضبين

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