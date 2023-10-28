«المواد الغذائية» تطالب بكتابة الأسعار على المنتجات

اعتبر حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المحال الصغيرة ليست مسئولة عن ارتفاع الأسعار؛ لأنها مجرد وسيط بين المنتج والمستورد من جانب، والمستهلك من جانب آخر، وتحصل على هامش ربح محدد.

وأوضح «المنوفى» أن المحال تؤدى خدمة مقابل هامش ربح عادل وثابت، وارتفاع الأسعار ليس من مصلحة المحال الصغيرة والمتوسطة، ويؤثر على سرعة دوران رأس المال لديها، ومن جهة أخرى يأكل رأس ماله البسيط.

وطالب بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية حتى تنضبط سوق المواد الغذائية، وبالتالى لا يمكن إلقاء اللوم على التاجر فى رفع الأسعار، مؤكدًا أن السبب الرئيسى فى وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة عدم كتابة الأسعار على المنتجات، الأمر الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار، وعدم اعتماد سعر محدد للسلعة الواحدة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وبيع الشركات بأكثر من سعر للسلعة الواحدة للتجار.

وذكر أن كتابة سعر البيع ستمنع المنتجين وأصحاب الشركات والمستوردين وأصحاب المخازن وتجار التجزئة من التلاعب فى الأسعار، حيث ستقطع عليه المبررات فى حالة زيادة سعر السلعة عالميًا. وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورًا عام ٢٠١٧ ينص على كتابة سعر البيع على المنتجات، لكن لم يتم تطبيقه.