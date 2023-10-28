الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: هناك ضغوط دولية تُمارس على إسرائيل.. وهذه العوامل تثبت ضعفها

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تسعى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات والتوصل لعمل سياسي لحل الدولتين، والعمل على مساعٍ واتصالات تقود للإفراج عن الأسرى، ولكن الأهم هو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك رفضًا للنزوح القسري للفلسطينيين، فالرئيس السيسي، رسالته كانت واضحة لكل من حولنا عندما أشار إلى أن مصر قادرة، مؤكدًا أن مصر تتعامل بمسئولية لعدم دخول أطراف إقليمية أخرى لساحة المواجهة حتى لا يتم تعقيد الأزمة.

عوامل ضعف إسرائيل

وأكد أنه توجد ضغوط دولية تُمارس على إسرائيل خاصة أنها حكومة يمينية متطرفة مضطربة بعد أحداث 7 أكتوبر، لأن الشعب يرى أنها لم تحافظ على أمنه وأن جيشها لا يحميها، مشيرًا إلى أن جنرالات الولايات المتحدة يتواجدون داخل إسرائيل وهذا يدل أنها لم تعد قادرة على إدارة الأزمة وحدها وتدلل على ضعف إسرائيل، كما أن الاستخدام المفرط للقوى دليل على الضعف، خاصة أنها منذ اليوم الأول للحرب تقصف مدنيين، وحماس تحت الأرض.

السفير محمد حجازي إسرائيل ضغوط دولية ضعف إسرائيل تقصف مدنيين

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