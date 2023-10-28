قصواء الخلالى: سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية متزنة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المشهد في غزة أمس كان صعبا ومأساويا بكل معاني الكلمة، لافتة إلى أن الاتصالات انقطعت بالكامل وأصوات القصف والتدمير كانت تصل إلى أبعد نطاق في محيط غزة، حيث شهد القطاع تدميرًا كاملًا وشاملًا لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو حل الدولتين.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن القضية الفلسطينية هي الأبرز منذ 7 أكتوبر الجاري، بالنسبة للمصريين والعالم، وهناك تحذيرات على المستوى المصري والأممي والإقليمي والدولي من مغبة الوصول إلى نقاط تصعيد سوداء من الكيان الصهيوني أكثر من ذلك تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.

مصر لا تبحث سوى عن مستقبل القضية الفلسطينية

وأوضحت أن مصر لا تبحث سوى عن مستقبل القضية الفلسطينية وحل جذري لها، مؤكدة أن سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية متزنة وليس هناك ما تخفيه، كما أن مصر تقوم بموقف تاريخي تجاه أهالي غزة والشعب الفلسطيني يشهد على ذلك.