السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

اقرأ فى الدستور غدًا.. «إسرائيل تقتل والغرب يتواطأ»

الدستور غدًا
الدستور غدًا

تنشر جريدة "الدستور"، في عددها الصادر صباح غدٍ الأحد 29 أكتوبر، تقارير عن عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المحاصر منذ 22 يومًا عن العالم، استعدادًا لتنفيذ خطة «الأرض المحروقة».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى عن قطع كل شبكات الاتصال عن أهالى غزة، بجانب القطع المستمر منذ أيام للكهرباء والمياه وإمدادات الوقود، مع مواصلة القصف برًا وبحرًا وجوًا، تمهيدًا لتنفيذ اجتياح برى واسع على القطاع.

الدستور

وقال جيش الاحتلال إنه تقدم فى محاور فى شمال قطاع غزة لتوسيع نطاق عمليته البرية، زاعمًا أنه قتل خلال ذلك مسئول القوة الجوية ومسئول القوة البحرية فى «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة حماس، مضيفًا أنه هاجم مواقع لـ«حزب الله» فى جنوب لبنان، وأن قواته متأهبة فى الضفة الغربية.

وارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلى إلى 7703 شهداء فلسطينيين، بينهم 3595 طفلًا وأكثر من 1800 امرأة، بينما بلغ عدد المصابين 18484.

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