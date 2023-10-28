السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير استراتيجي: مصر دولة قوية تستطيع حماية نفسها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال اللواء محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي محددة جدًا وقوية تتمثل في أن مصر دولة قوية وتسطيع أن تحافظ على أمنها القومي وتحميه.

وأضاف قشقوش في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن مصر دولة ذات سيادة وحدودها لن تمس، مشيرًا إلى أنه لا داعِ أن يكون لدينا أي نوع من القلق؛ لأن القوة التي تمتلكها مصر القادرة على الحماية قوة رشيدة ومن يحركها حكماء رشداء.

محمد قشقوش: مصر دولة غير متهورة لكنها قادرة على حماية أمنها القومي

وأكد أن مصر دولة غير متهورة لكنها قادرة على حماية أمنها القومي ومتابعة الموقف عن كثب، مشيرًا إلى أن مصر والمجتمع الدولي الحر يدعم قضية غزة.

وتابع: "الأمم المتحدة أمس صوت بها 120 مع قرار وجود هدنة إنسانية فورية في غزة و14 ضد القرار و45 امتنعوا عن التصويت من ضمنهم دول عربية وإفريقية قريبة لكن في النهاية الأغلبية أجمعت على عدم استمرار العنف وأن يكون هناك نوعًا من التهدئة".

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