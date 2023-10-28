مستشار الرئيس الفلسطينى: نتعرض لتطهير عرقى وحرب إبادة حقيقية

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يحدث الآن في غزة أكبر من أي تعليق، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تعليق يمكنه وصف ما يحدث.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن ما يحدث الآن في غزة لم يمر منذ أن بدأت القضية إلى اليوم ربما باستثناء ما حدث عام 1948.

محمود الهباش: تدمير كامل لقطاع غزة ونتعرض لإبادة حقيقية

وأكد أن ما حدث في عام 1948 يتكرر الآن فهناك تدمير كامل لقطاع غزة، واصفًا ما يحدث في القطاع بحرب إبادة حقيقية ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه هناك انفلات للمستوطنين الإرهابيين والعصابات في الضفة الغربية والقدس التي تفسد الأرض وتطلق النار على المواطنين الفلسطينيين في الشوارع والطرق والمزارع.

وتابع: "نحن نتعرض لتطهير عرقي وحرب إبادة جماعية ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي، نحن نعاني والعالم يشاهد ويراقب ويتابع والبعض يتضامن والآخر يتحدث ويعرب عن القلق ولا شيء يتحرك حتى الآن".