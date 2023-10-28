نتنياهو يعترف: فشلنا وبعد الحرب يجب أن نعطى إجابات لإنقاذ دولتنا

اعترف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال فشل عقب طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الجاري، قائلًا: "كان هناك فشل كبير وبعد الحرب يجب على الجميع أن يعطوا إجابات وهذا يشملني لكن الأولوية الآن لإنقاذ الدولة".

وأضاف نتنياهو، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، أن الاحتلال سيدرس كل الخيارات لضمان الإفراج عن أكثر من 220 رهينة تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في غزة منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن هدف إسرائيل واضح وهو القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس والإفراج عن الأسرى.

وأوضح أن الحرب صعبة وقاسية لكن هي بالنسبة لنا حرب استقلال ثانية، والعملية البرية الجارية في غزة هي المرحلة الثانية من الحرب داخل عزة وستكون صعبة وطويلة، مطالبًا سكان غزة بالتوجه للجنوب.

وعن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب داخل غزة، رفض نتنياهو أن يتهم جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب، مؤكدًا أن دول العالم تعرف أن عدم انتصار إسرائيل يعني أن الدور عليها.