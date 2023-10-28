حلول وبدائل للتوسع فى نشر السيارات الكهربائية بمصر

تدرس اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عددًا من الحلول والبدائل للتوسع فى نشر السيارات الكهربائية فى مصر. واقترحت اللجنة تسجيل واستيراد قطع غيار السيارات الكهربائية المستعملة وأجزاء كاملة منها، بهدف دخول السيارات الكهربائية المستعملة إلى مصر.

وقال عمرو بلبع، رئيس اللجنة العامة للسيارات، إن التشكيل الجديد للجنة يستهدف التركيز على التوسع فى نشر السيارة الكهربائية وفق توجهات الدولة، مضيفًا أنه تتم دراسة تسجيل السيارات الكهربائية المستعملة، ووضع عدة تصورات أبرزها أن يتم تقسيمها لفئات حتى يتم ضبط السوق.

وأشار إلى أن أبرز معوقات سوق السيارات، فى الوقت الحالى، توفير الدولار مع تراجع الإنتاج العالمى وفتح الاعتمادات، فى ظل وجود فجوة بين العرض والطلب.

من جهته، قال علاء سبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه من المقرر عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات التى تواجه سوق السيارات، لافتًا إلى وجود تراجع كبير فى حجم المبيعات بنسبة تصل إلى ٦٥٪ خلال الـ٨ أشهر الأولى من العام الجارى.