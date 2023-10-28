السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي اللغة الإنجليزية بمنطقة مطروح الأزهرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي«TEA» لمعلمي اللغة الإنجليزية بمنطقة مطروح الأزهرية، بقاعة الجودة، بمجمع مطروح النموذجي.

تنمية الكفاءة اللغوية للمعلمين

وتفقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية التدريب، مؤكدًا أهمية البرنامج التدريبي ودوره في تنمية الكفاءة اللغوية للمعلمين بالمعاهد الأزهرية.

 تكريم معلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد مطروح

وكرم رئيس المنطقة، معلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد مطروح الأزهرية المعتمدين من المجلس الثقافي البريطاني كمدربين لبرنامج «TEA»، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير لما بذلوه من جهد خلال فترة التدريب. 

تطوير العملية التعليمية

وأكد  أن مثل هذه البرامج التدريبية لها دور كبير ومهم في تطوير العملية التعليمية، وتنمية مهارات المعلمين في شتى المجالات بما يعود بالنفع على أبنائنا في الأزهر الشريف.

 

وفى سياق آخر كانت قد أطلقت إدارة التعليم النموذجي بمنطقة مطروح الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي "اكتشف" لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية، لتلاميذ الصفوف (الرابع - الخامس - السادس) بمدرسة مطروح النموذجية الابتدائية، والذي يستمر لمدة 4 أشهر.

يهدف البرنامج إلى تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية، وتنمية مهارات التفكير، وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة العلمية والتكنولوجية، فضلًا عن الألعاب التعاونية والأنشطة اللاصفية والزيارات الميدانية التي يقوم بها التلاميذ.

 

وينفذ "نادي العلوم" بمدرسة مطروح النموذجية الأنشطة المختارة تحت إشراف نادية مهني، مسؤولة البرنامج، وذلك بمعايير العلوم التي يدرسها التلاميذ في تلك المراحل الابتدائية، كما يوفر النادي فرصًا للتلاميذ للتطبيق العملي ولإنماء المهارات المكتسبة من المناهج الدراسية.

 

 

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