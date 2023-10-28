السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق برنامج تدريبى على منهج الدراسات الاجتماعية الجديد فى "أزهرية مطروح"

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج التدريبي على منهج الدراسات

انطلقت، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي على منهج الدراسات الاجتماعية الجديد، لمعلمي الدراسات الاجتماعية، بقاعة التدريب بديوان عام منطقة مطروح الأزهرية، ولمدة 3 أيام.

تحقيق أقصي استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي

وحرص فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ عطية سالم، مدير العلوم الدينية والعربية بالمنطقة، علي متابعة أولى فعاليات البرنامج التدريبي، وتم التأكيد على المتدربين ضرورة تحقيق أقصي استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي، وتبادل الخبرات بين الموجهين والمعلمين والمساهمة في صقل المهارات التدريسية الخاصة بالمنهج الجديد.

الصورة من الحدث
الصورة من الحدث
الصورة من الحدث
الصورة من الحدث
إنطلاق البرنامج التدريبى منهج الدراسات الاجتماعية الجديد معلمي الدراسات الاجتماعية مطروح أزهر مطروح

مواد متعلقة

أزهر مطروح تطلق برنامج "اكتشف" لتنمية المهارات التكنولوجية للطلاب

الأكثر قراءة

الخارجية: مصر لا تدخر جهدًا لسرعة إدخال المساعدات لغزة.. وإسرائيل تعرقل نفاذها

تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس سنة بتهمة السب والقذف

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: القصف الإسرائيلى على غزة مخالف للقانون الدولى

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 53 مجزرة فى القطاع أغلب ضحاياها من النازحين

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة