انطلاق برنامج تدريبى على منهج الدراسات الاجتماعية الجديد فى "أزهرية مطروح"

انطلقت، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي على منهج الدراسات الاجتماعية الجديد، لمعلمي الدراسات الاجتماعية، بقاعة التدريب بديوان عام منطقة مطروح الأزهرية، ولمدة 3 أيام.

تحقيق أقصي استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي

وحرص فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ عطية سالم، مدير العلوم الدينية والعربية بالمنطقة، علي متابعة أولى فعاليات البرنامج التدريبي، وتم التأكيد على المتدربين ضرورة تحقيق أقصي استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي، وتبادل الخبرات بين الموجهين والمعلمين والمساهمة في صقل المهارات التدريسية الخاصة بالمنهج الجديد.

الصورة من الحدث