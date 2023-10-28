رفع 172 طن قمامة وتراكمات أتربة من شوارع "السنطة" بالغربية

ذكرت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، أن مجلس مدينة السنطة، نفذ حملة ناجحة لـرفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وأشارت "صالح"، إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الحملة هو رفع كفاءة مستوى النظافة داخل المدينة والقرى التابعة للمركز؛ من خلال تنظيف وصيانة الطرق الفرعية والشوارع، وتجهيزها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قد أكد على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الرملية ومخلفات المباني في جميع المراكز والمدن التابعة للمحافظة، يهدف ذلك إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، وتعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية بالحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.