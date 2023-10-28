السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"جهد مبذول ومهنية كما يجب".. سامح حسين يشيد بتغطية "القاهرة الإخبارية"

الفنان سامح حسين
الفنان سامح حسين

أشاد الفنان سامح حسين، بتغطية فضائية القاهرة الإخبارية للأحداث في قطاع غزة، والتي تعرضت لعدوان إسرائيلي راح ضحيته آلاف الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن والرجال منذ 7 أكتوبر الجاري.

تحية تقدير واحترام واعتزاز للجهد المبذول

وكتب سامح حسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية تقدير واحترام واعتزاز للجهد المبذول والمهنية كما يجب أن تكون بقناة القاهرة الإخبارية، شكرًا لكل القائمين عليها والعاملين بها"، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.

وكان الفنان سامح حسين ضمن وفد نقابة المهن التمثيلية الذي سافر إلى معبر رفح لدعم أهل غزة بصحبة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعدد من الفنانين.

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