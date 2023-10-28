السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلامية فلسطينية: أطفالنا متشبثون بحقهم فى الأرض

أهالي غزة
أهالي غزة

قالت نجوى قطيفان، الإعلامية الفلسطينية، إن الأطفال الفلسطينيين متشبثون بحقهم في الأرض، ومتمسكون بها، وسيدافعون عن أرضهم ويقاومون، ويواصلون المقاومة.

بعض أطفال غزة بُترت أعضاؤهم ويحتاجون رعاية نفسية

ولفتت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "دي إم سي"، إلى أن الأطفال مدمرون نفسيًا، وأن الأثر النفسي كبير، مردفة: "أطفالنا يحتاجون رعاية طبية ونفسية، يوجد أطفال بترت أعضاؤهم، وأصبحوا يعانون من عاهة، ويحتاجون للتأقلم عليها، بعد انتهاء الحرب، يجب أن تكون هناك جلسات نفسية لتقوية عزيمتهم، ويكون عندهم أمل في الحياة".

ولفتت إلى أن بعض أطفال غزة بُترت أعضاؤهم ويحتاجون رعاية نفسية.

نجوى قطيفان الفلسطينيين اطفال أطفال الفلسطينيين رعاية نفسية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": قافلة المساعدات السابعة تصل غزة خلال ساعات

"عضو التنسيقية": حضور الرئيس السيسى المعرض الدولى السنوى للصناعة رسالة للداخل والخارج

الرئيس السيسى فى رسالة للشعب المصرى: خلونا نشتغل ونبنى ونعمر

الرئيس السيسى: العبرة ليست بإنشاء المجالس وإنما بالإرادة

الرئيس السيسى: يجب أن يتعلم العامل المسئولية إلى جانب المهارة

الرئيس: نسعى لتخفيف حدة الأزمة فى غزة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن

الرئيس السيسى: نضغط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس السيسى: قادرون بفضل الله وشعبنا وشبابنا وجيشنا أن نحمى بلدنا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

"لحظات فزع".. شهود عيان يروون تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

120 دقيقة رعب.. مشاهد من حادث "صحراوي البحيرة" المروع (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجآت الغزو البري لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في القطاع أغلب ضحاياها من النازحين

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة