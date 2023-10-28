إعلامية فلسطينية: أطفالنا متشبثون بحقهم فى الأرض

قالت نجوى قطيفان، الإعلامية الفلسطينية، إن الأطفال الفلسطينيين متشبثون بحقهم في الأرض، ومتمسكون بها، وسيدافعون عن أرضهم ويقاومون، ويواصلون المقاومة.

بعض أطفال غزة بُترت أعضاؤهم ويحتاجون رعاية نفسية

ولفتت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "دي إم سي"، إلى أن الأطفال مدمرون نفسيًا، وأن الأثر النفسي كبير، مردفة: "أطفالنا يحتاجون رعاية طبية ونفسية، يوجد أطفال بترت أعضاؤهم، وأصبحوا يعانون من عاهة، ويحتاجون للتأقلم عليها، بعد انتهاء الحرب، يجب أن تكون هناك جلسات نفسية لتقوية عزيمتهم، ويكون عندهم أمل في الحياة".

ولفتت إلى أن بعض أطفال غزة بُترت أعضاؤهم ويحتاجون رعاية نفسية.