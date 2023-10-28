السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز تصريحاته بافتتاح ملتقى الصناعة

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال افتتاح المعرض

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في دورة الثانية.

وأبرز الحساب الرسمي لحملة السيسي الانتخابية أهم تصريحاته خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في دورته الثانية.

أبرز تصريحات الرئيس كما رصدتها الحملة

-مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس.

-مصر حريصة على أن تلعب دورا إيجابيا في القضية الفلسطينية.

-نحن بحاجة لأن نسجل بتقدير القرار الذي صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بضرورة وقف إطلاق النار وعقد هدنة.

-سياسة مصر الخارجية لا تقوم علي الغدر والتآمر وحريصون علي بناء بلدنا.
-مصر حريصة علي لعب دور إيجابي في إطار فهم أن الاستقرار مهم للمنطقة وللدولة.

جهود كبيرة لوقف الاقتتال

-مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الاقتتال وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

-حذرت مرارا وتكرارا من اتساع نطاق الصراع وأنه ليس في مصلحة المنطقة.

-مصر بشعبها وجيشها قادرة علي حماية البلاد.

-إذا اتسع نطاق الصراع ستكون المنطقة عبارة عن قنبلة موقوتة تؤذي الجميع.

الدولة توفر فرص عمل

-الدولة تسعي لدعم الصناعة وتوفير فرص عمل.

-المجمعات الصناعية تستهدف توفير الوقت والجهد علي المصنعين.

-الدولة أقامت مجمعات صناعية علي مستوي محافظات الجمهورية.

-مستعدون لتوفير 100 مدرسة للتعليم الفني.

-يجب التنسيق لإعادة تخصيص الأراضي المتاحة أمام المستثمرين.

-نسعى لتوفير الوقت والجهد والتمويل للمستثمرين لإحداث نقلة في مجال الصناعة.

توعية العامل والطالب

-تأهيل العامل وزيادة وعيه من العناصر المهمة لإحداث نقلة في مجال الصناعة.

-يجب توعية الطلاب في المدارس بأنهم مسؤولون عن نجاح وتطوير المؤسسات.

-نسعى لتلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المدني.

-نسعى لتنويع مكونات المنتج المحلي بالصناعات.

 

 

 

مصر الرئيس السيسي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المعرض الدولي للصناعة غزة

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