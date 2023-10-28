"عضو التنسيقية": حضور الرئيس السيسى المعرض الدولى السنوى للصناعة رسالة للداخل والخارج

قال النائب محمود إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية، اليوم السبت، هو رسالة للداخل والخارج، أنه بالرغم من الصعوبات في المنطقة التي تتصدى مصر لحل تلك المشاكل شبه منفردة، إلا أن الدولة المصرية تهتم بشئونها ولا تترك التحديات الداخلية، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة دي إم سي، أن الاهتمام بالصناعة أحد أهم المحاور التي تساعد الدولة المصرية في العبور من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تخيم بظلالها على الدولة المصرية.

رسالة للمستثمرين

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أعطى أكثر من رسالة للمستثمرين إن الدولة عازمة على توفير كل السبل، من خلال تخصيص أراض، مساهمة في بناء بعض القطع، توفير بعض الآلات، وتأهيل الأيدي العاملة الماهرة التي تتناسب مع متطلبات السوق.

وأوضح أن الهدف الأكبر للدولة هو عمل توطين للصناعة وتغطية احتياجات السوق المصري لتخفيف فاتورة الواردات، التي تكلف الدولة عملة صعبة.

وختم بأن الرئيس يعلم أن المشكلة ليست إنشاء مجلس أعلى وإنما تبسيط إجراءات وتوفير أراضي.