موعد مباراة الزمالك وإف سي زد المقبلة في "دوري نايل" والقنوات الناقلة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة دوري نايل بمواجهة فريق إف سي زد في الأسبوع السادس وهي المباراة التي يسعى الزمالك خلالها للعودة للانتصارات بعد هزيمته أمس أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في الأسبوع الخامس.

موعد مباراة الزمالك وإف سي زد في الدوري

تقام مباراة الزمالك وإف سي زد في السابعة مساء يوم الجمعة 3 نوفمبر المقبل في السابعة مساء باستاد القاهرة في الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل وتشهد المباراة غياب مصطفى شلبي نجم الزمالك بعد تعرضه للإصابة في مباراة انبي.

وسيقوم الكولومبي خوان أوسوريو بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي أهمها العودة بالعب برأس حربة صريح هو سيف الجزيري إضافة لعودة مصطفى الزناري لخط الدفاع على حساب محمود علاء.

وقام خوان أوسوريو بمنح اللاعبين راحة لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة إف سي زد.

وطلب أوسوريو من جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن فريق إف سي زد للتعرف على أسلوب أداء الفريق والوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه الفريق.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإف سي زد

سيتم بث مباراة الزمالك وإف سي زد في دوري نايل على قنوات أون تايم سبورت وبالتحديد قناة أون سبورت " 1 " في وجود نخبة من أفضل المحللين قبل والمباراة وفي فترة بين الشوطين وبعد المباراة.

موقف الزمالك في دوري نايل

جمع الزمالك 8 نقاط فقط من خمس مباريات وحقق الانتصار مرتين فقط على حساب البنك الأهلي بنتيجة 2-1 وسموحة بخمسة أهداف مقابل هدف وتعادلي مرتين مع كلا من بيراميدز بنتيجة 2/2 والمقاولون بهدف لكل منهما وخسر مباراة واحدة أمام انبي بهدفين مقابل هدف.