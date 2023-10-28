السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل تشيلسي.. جاكسون وستيرلينج يقودان الهجوم أمام برينتفورد

تشيلسي
تشيلسي

كشف ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برينتفورد ظهر اليوم السبت، في إطار الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي.

وأجرى المدرب الأرجنتيني العديد من التغييرات على صفوف البلوز عن اللقاء الماضي أمام أرسنال، حيث خرج إنزو فيرنانديز ومودريك من قائمة الفريق لكن النادي لم يعلن الأسباب حتى الآن.

وتشير التقارير، إلى أن غياب إنزو ومودريك بسبب الإصابة.

ويقود هجوم الفريق اليوم الرباعي نيكولاس جاكسون، كول بالمر، مادويكي ورحيم ستيرلينج.

تشكيل تشيلسي

 

حراسة المرمى: سانشيز

 

خط الدفاع: ديساسي، سيلفا، كليول، كوكوريلا

 

خط الوسط: كايسيدو، كالاجير، مادويكي

 

خط الهجوم: بالمر، جاكسون، ستيرلينج

ونجح تشيلسي مؤخرا في تحقيق 3 انتصارات متتالية قبل أن يسقطون في فخ التعادل في ديربي شمال لندن أمام الجار أرسنال 2-2.

ويسعى تشيلسي لإكمال مسيرته من خلال التقدم في جدول ترتيب الدوري الانجليزي من خلال تحقيق الفوز اليوم، لاسيما وأنه لا يشارك في بطولات أوروبية هذا الموسم، ولدى لاعبيه أفضلية الراحة عن كبارة البريميرليج الذين يشاركون في المسابقات الأوروبية.

في المقابل، فإن برينتفورد العائد من الفوز أمام بيرنلي الأسبوع الماضي، خسر 4 مباريات من آخر 5 خاضها في الدوري الانجليزي وكأس رابطة المحترفين الانجليزية.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 12 نقطة، فيما يقبع برينتفورد في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.

تشيلسى تشكيل تشيلسي جاكسون ستيرلينج برينتفورد

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