السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر: ما نشهده فى غزة يبكى البشر والحجر

غزة
غزة

قال ممثل الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بالشرق الأوسط، إن ما نشهده في غزة يبكي البشر والحجر، وهو شيء لا يصدق أنه يحصل في هذه المرحلة، وأنا كممثل للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  نعمل ليلًا نهارًا على دعم المنكوبين في الكوارث والأزمات.

الشكر للدولة المصرية حكومة وشعبًا

ووجه ممثل الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر الشكر للدولة المصرية حكومة وشعبًا وجمعية وطنية للهلال الأحمر على الدور الذي قامت به حتى الآن، وتستكمل عملها وتقوم به، ونحن نتفهم ذلك أن الأمر ليس سهلًا، بل صعب جدًا.

وتابع: “أتواجد لأخذ فكرة ميدانية عن الوضع والاحتياجات، لأننا سنزيد من دعمنا لجمعية الهلال الأحمر المصري من الخبرات المتوفرة في العالم، خبرات في مجال الطب والصحة والإغاثة”. 

وأردف: “مهم جدًا نظام الإمداد اللوجستي لأنه دور أساسي تلعبه جمعية الهلال الأحمر المصري، وهو عمود فقري، أن الدعم الذي يوصل يتم إرساله سريعًا للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني داخل غزة”.

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