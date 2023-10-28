جيهان مديح: كلمة الرئيس السيسى بملتقى الصناعة اتسمت بالمصارحة والمكاشفة

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكدة أن الكلمة حملت العديد من الرسائل الهامة، والتي كان أبرزها أن الجيش المصري قوي وقادر على حماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضافت مديح، في بيان لها منذ قليل، أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة كعادته، حيث أكدت أنه حذر من قبل من فكرة اتساع نطاق الصراع والحرب الحالية في غزة، وأن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها، موضحة أن كلمة الرئيس طمأنت الشعب المصري.

الدولة المصرية تسعى لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن تلعب دورًا إيجابيًا في الأزمة الحالية والصراع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، حيث تبذل جهودًا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل، مشيرة إلى أن مصر تبذل كل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وثمنت مديح ترحيب الرئيس السيسي بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، باعتبارها القضية الفلسطينية هي قضية القضايا، كما أن مصر تسعى لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، ويتحقق ذلك من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسيطينة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا نحتاج إلى تسجيل تقدير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الاقتتال والتهدئة أو الهدنة في غزة، وذلك مهم جدًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت، أن "حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد نندم عليه بعد ذلك عندما تخرج الأمور عن السيطرة، وهذا الأمر أسجله هنا وأحذر منه".