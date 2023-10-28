السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: كلمة السيسى بملتقى الصناعة رسالة قوية للشعب المصرى والعالم

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن كلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، حملت رسائل قوية للشعب المصري خاصة والعالم عامة بأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن الجيش المصري قادر على حماية الدولة المصرية.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن كلمة السيسي حملت رسالة طمأنة للشعب المصري بأنه يتابع كل الأحداث، وأن الدولة المصرية آمنة من خلال العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضافت أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة والوضوح والحسم كعادته.

 كلمة السيسي تأكيد على استمرار دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات لقطاع غزة

وأكدت النائبة أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل تحقيق التهدئة والتخفيف عن أهل غزة من خلال التحرك والضغط على المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف، علاوة على تقديم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وكل الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة خاصة بعد انقطاع كل الخدمات عنهم.

وأشارت إلى تأكيد الرئيس السيسي لأصحاب المصانع بتوفير كل الدعم من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج، قائلة: "القيادة السياسية منذ توليها أمور الدولة وهي تدعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال جذب الاستثمارات الخارجية".

ولفتت إلى أن المنتدى الدولي للصناعة يهدف إلى تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية بفضل الله وشعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قادرة أن تحمي بلدها تمامًا.

وأضاف خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية: "متقلقوش، شوفوا شغلكم وشوفوا حالكم، عيشوا حياتكم، نبذل مجهودًا كبيرًا جدًا لنخفف ونهدئ من حالة الاقتتال في قطاع غزة ونبذل جهدًا لإدخال كل المساعدات الإنسانية".

القضية الفلسطينية الرئيس السيسي كلمة الرئيس الأمن القومي المصري الدولة المصرية

مواد متعلقة

رئيس "صحة الشيوخ" يطالب المجتمع الدولى بتبنى الرأى الأممى لوقف العنف فى غزة

مؤتمر جماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران فى الإسكندرية

جمال بيومي: هناك ازدواجية فى معايير دول الغرب تبرر أفعال جيش الاحتلال

عبد المنعم سعيد: "تصعيد كبير تشهده المنطقة.. والاجتياح قد يكون بالونة اختبار"

أبوالعطا: صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة عار كبير على القيم الإنسانية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل