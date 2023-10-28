برلمانية: كلمة السيسى بملتقى الصناعة رسالة قوية للشعب المصرى والعالم

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، حملت رسائل قوية للشعب المصري خاصة والعالم عامة بأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن الجيش المصري قادر على حماية الدولة المصرية.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن كلمة السيسي حملت رسالة طمأنة للشعب المصري بأنه يتابع كل الأحداث، وأن الدولة المصرية آمنة من خلال العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضافت أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة والوضوح والحسم كعادته.

كلمة السيسي تأكيد على استمرار دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات لقطاع غزة

وأكدت النائبة أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل تحقيق التهدئة والتخفيف عن أهل غزة من خلال التحرك والضغط على المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف العنف، علاوة على تقديم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وكل الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة خاصة بعد انقطاع كل الخدمات عنهم.

وأشارت إلى تأكيد الرئيس السيسي لأصحاب المصانع بتوفير كل الدعم من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج، قائلة: "القيادة السياسية منذ توليها أمور الدولة وهي تدعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال جذب الاستثمارات الخارجية".

ولفتت إلى أن المنتدى الدولي للصناعة يهدف إلى تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية بفضل الله وشعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قادرة أن تحمي بلدها تمامًا.

وأضاف خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية: "متقلقوش، شوفوا شغلكم وشوفوا حالكم، عيشوا حياتكم، نبذل مجهودًا كبيرًا جدًا لنخفف ونهدئ من حالة الاقتتال في قطاع غزة ونبذل جهدًا لإدخال كل المساعدات الإنسانية".