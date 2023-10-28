الرئيس السيسى: تقدم الدول يكون من خلال عمل الجميع بجد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لا تتقدم بالمؤسسات ولا الصناعة ولا الشركات، لكن البلد لكي يتقدم لا بد أن يعمل الجميع، من أول رئيس الجمهورية ومن تحته من قيادات ومسئولين، بجد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت، أن العمل يجب أن يكون بجد لتقوم الدولة وتكون قوية، وليست "قعدة مكاتب"، موضحًا أن الموضوع يبدأ من أول الرئيس، بأن يكون مهتما ويشقى ويعذب نفسه للعبور بالبلد، فهذا الذي يجعل الدولة تتقدم للأمام من خلال الحرص على العمل.

وعلّق الرئيس السيسي على الشكاوى من قِبل المواطنين من غلاء أسعار السلع، بأنه "لا بد من العمل، ولأن الدولة تقوم بأهلها، يجب أن يحرص كل مواطن على العمل، وأن يكون صادقا مع نفسه".