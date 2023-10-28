السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شريف منير ينتهى من تصوير نصف مشاهده فى مسلسل "بقينا اتنين"

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

يواصل النجم شريف منير تصوير أحداث مسلسل “بقينا اتنين” والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم شتاء 2023 الدرامي. 

وقطع شريف منير وأبطال المسلسل شوطا كبيرا في التصوير، حيث انتهى من تصوير نصف مشاهد العمل ويواصل على قدم وساق تصوير المتبقي من مشاهده بديكور الشركة. 

ويسعى المخرج للانتهاء من تصوير العمل بالكامل في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل، وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من الشركة المنتجة استعدادا لعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

قصة مسلسل بقينا اتنين 

تدور أحداث مسلسل بقينا اتنين في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يملكان شركة دعاية وإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ويستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه بداخلهما.

أبطال مسلسل بقينا اتنين 

مسلسل بقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة K- Media Production لـ كريم أبو ذكري. 

يذكر أن شريف منير شارك في موسم شتاء  العام الماضي بمسلسل “إيجار قديم”  والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

جدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة النجم شريف منير، ويشاركه البطولة النجم محمد الشرنوبي، والفنان القدير صلاح عبدالله، وفيدرا، والفنانة القديرة ميمي جمال، والفنانة حنان سليمان، وهشام إسماعيل، حازم سمير، ولأول مرة دراميا النجمة إلهام وجدي، وبسمة داود، ومحمد نشأت، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقد تصدر العمل الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it طوال فترة عرضه.

شريف منير مسلسل بقينا اتنين كواليس مسلسل بقينا اتنين بقينا اتنين شريف منير شريف منير ورانيا يوسف

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