السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال: لا إصابات فى صفوف قواتنا خلال الاشتباكات الأخيرة بغزة

غزة
غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لا إصابات في صفوف قواته خلال اشتباكات الساعات الأخيرة في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل.

كما بدأ جيش الاحتلال مشاورات لتحديد المرحلة المقبلة من اجتياح غزة.

وفي وقتٍ سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة حربية هاجمت بنية تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان، في الوقت الذي دعت فيه واشنطن رعاياها لمغادرة لبنان فورًا بسبب الوضع الأمني.

حماس تؤكد فشل الهجوم البري على غزة

يأتي ذلك فيما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة فشل عبر ثلاثة محاور.

وأضافت "حماس" أن هناك خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد، وذلك حسب نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

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