أستاذ علوم سياسية: البيت الأبيض سيوقف الحرب إذا صرخ الإسرائيليون فى غزة

علق أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على صدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد مشروع القرار العربي الصادر عن المجموعة العربية داخل الجمعية، والمؤتمر الصحفي الذي أعقب صدور القرار والذي قال فيه مندوب فلسطين بشكل واضح "لن نقبل مواصلة الحرب".

وقال الرقب: "إنه عندما يخرج مجلس الأمن عن الخدمة بشكل كامل بسبب عدم مقدرته على إصدار أي قرار بعد ثلاث محاولات متمثلة في المشروع الروسي، المشروع البرازيلي ثم مشروع أمريكي، حيث يعتبر مجلس الأمن قد خرج عن الخدمة بشكل كامل أمس نتيجة الصراعات بين القوى العظمى".

مجلس الأمن خارج الخدمة

وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة Extra news، أنه لم يبق أمام العرب إلا اللجوء إلى الجمعية العامة، ومن بين المعارضة والمؤيدين نحن حصلنا على أكثر من الثلثين، وبالتالي أصبح القرار نافذا، لكن من يُلزم الاحتلال الإسرائيلي، معقبًا: "البيت الأبيض اليوم قبل وبعد صدور القرار أكدوا بأنهم لن يعطوا الاحتلال ضوء أحمر، وبالتالي فإن الاحتلال معه الضوء الأخضر للاستمرار في جريمته، واليوم رسالة البيت الأبيض بأنه على الاحتلال الإسرائيلي أن يحدد أهدافه، وأنهم سيدعمون أهدافه في الحرب على غزة، وبالتالي لا يوجد من يمنع الاحتلال".

وأشار إلى أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة جزء من النضال الدبلوماسي، لكنه لا يؤثر على الأمر، لافتًا إلى أن مجلس الأمن إذا تم الذهاب إليه بهذا القرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن ذلك يعتبر بمثابة التوصية، لكن هل مجلس الأمن يستطيع أن يُصدر قرار يلزم الاحتلال الاسرائيلي، بالتأكيد لا، لأنه يوج فيتو أمريكي، وبالتالي فإن مجلس الأمن لا يستطيع أن يصدر قرارًا بوقف هذه الحرب، ومن يستطيع إيقاف الحرب هو البيت الأبيض إذا صرخ الإسرائيليون من الألم في غزة، وهو ما نتمناه أن تصمد المقاومة وتلقن الاحتلال درسًا في إطار الحرب البرية بقطاع غزة.