مصطفى الفقى: إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار لكنها ستخضع له خلال أيام

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الشرق الأوسط يعتبر منطقة شديدة الحساسية من الناحية الاستراتيجية، فهي في قلب العالم جنوب أوروبا وشرقها وغرب آسيا وهي شمال أفريقيا، ولذلك فإن اشتعال العمليات العسكرية يؤدي إلى الإحساس بأن الخطر يهدد العالم كله.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة extra news، أن التهجير القسري للفلسطينيين لا يمكن أن يتم، لافتًا إلى أن التهجير القسري يعتبر نوع من العقوبة تفرضها بعض المدن الطاغية على مجموعات من البشر، لكن لا يمكن أن تزيح شعبا من أرضه، معقبًا: ربما حدث هذا من قبل لكن الدنيا قد تغيرت، والعالم تحول وهناك ضمير إنساني مهما قيل، فإنه يظل في لحظة معينة غير قابل للبيع ولا للشراء".

لماذا يجب على إسرائيل أن تخضع لوقف إطلاق النار

وأوضح أنه لا يمكن لإسرائيل أن تفعل كل ما تريد وتعربد كما تشاء، مشددًا على ضرورة العمل في الوضع الراهن على مستويين؛ المستوى الأول، هو الخروج من الأزمة الحالية بوقف إطلاق النار، وإحداث نوع من الهدنة الطويلة، لافتًا إلى أن إسرائيل لا تريد ذلك لكنها بالطبع خلال أيام سوف تخضع له، لأن العمليات العسكرية سوف تكبدها مثلما تكبد غيرها خسارة كبيرة في الأرواح والأموال والوقت.

وأوضح أن والأمر الثاني يتمثل في عقد قمة عربية عاجلة لكل الدول العربية على مستوى الزعماء يحضرها الجميع بلا استثناء وتوفد وفدًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بترتيب معين مع البيت الأبيض لمقابلة الرئيس الأمريكي والقادة الأمريكيين وبعض القادة من غرب أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على أن يتم في هذا المؤتمر الإجابة على سؤال واحد للعرب، وهو "ماذا يمكن أن نفعل فالحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، إسرائيل ترفض العيش المشترك في سلام ولا تريد إلا الحرب".