محلل سياسى أردنى: مذبحة غزة ستنتقل إلى الضفة الغربية

قال رمضان الرواشدة، المحلل السياسي الأردني، إن كل الأعمال الوحشية العدوانية التي تمارسها إسرائيل بحق أهالي غزة منذ ثلاثة أسابيع، هي أعمال موجهة مباشرة إلى مناطق مدنية، والحجة الإسرائيلية التي أقنعت الإعلام الغربي هي أن حماس وفصائل المقاومة يخبؤون في هذه الأماكن المدنية ذخائرهم وأسلحتهم ويختبؤون هم أنفسهم؛ لأن الجيش الإسرائيلي لو أراد أن يضرب حماس لضرب حماس كمقاتلين عندما دخلوا عليهم أو خلال الاشتباكات التي تحدث يوميًا، لكن إسرائيل تعرف أن قطاع غزة حاضنة اجتماعية للمقاومة الفلسطينية بشقيها، حماس أو الجهاد أو حتى فتح.

انتقال المذبحة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي إلى الضفة الغربية

وأضاف "الرواشدة"، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني متوحد تحت القصف، معقبًا: "كنت أتمنى أن أشهد انتفاضة فتحاوية من التنظيم الأكبر في انتفاضة مسلحة تخفف عن أهلنا بغزة".

وأكد أن المذبحة ستنتقل بنفس ضراوتها إلى الضفة الغربية، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيخلق ألف ذريعة وذريعة، لافتًا إلى أن أمس واليوم شهدا استشهاد 160 شهيدًا في الضفة الغربية، والقادم أخطر مما يجري الآن.