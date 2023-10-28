الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال الإسرائيلى: لا يمكننا ضمان سلامة الصحفيين فى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى
جيش الاحتلال الإسرائيلى

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين العاملين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وحصار إسرائيلي منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وكتب جيش الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى وكالتي "رويترز" و"فرانس برس" هذا الأسبوع بعد أن طلبتا ضمانات بألا تستهدف الضربات الإسرائيلية الصحفيين التابعين لهما في غزة.

جاء في رسالة الجيش الإسرائيلي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يستهدف جميع الأنشطة العسكرية لحماس على امتداد غزة".

وأضافت الرسالة: "حماس تتعمد تنفيذ عمليات عسكرية على مقربة من الصحفيين والمدنيين".

وقال الجيش الإسرائيلي أيضًا إن ضرباته المكثفة على أهداف تابعة لحماس قد تصيب مباني محيطة بأضرار، وإن صواريخ حماس قد يتم إطلاقها بطريقة خاطئة أيضًا فتقتل أشخاصًا داخل غزة.

اختتمت رسالة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقول: "في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيكم، ونحثكم بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم".

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