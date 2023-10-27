مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: سعداء بهزيمة المقترح الذي كان هدفه تسييس القرار العربي

قال السفير محمود ضيف الله الحمود، مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه سعيد بهزيمة المقترح الذي كان هدفه تسييس القرار وحماية إسرائيل حماية سياسية ومحاولة إظهار أن إسرائيل لا يقع عليها مسئولية ما يحدث في فلسطين.

قرار الأمم المتحدة

وأكد مندوب الأردن، خلال إلقاء كلمته على هامش فعاليات جلسة الأمم المتحدة التي دعت لها الأدرن، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الأدرن كانت تتمنى نجاح القرار العربي الإسلامي، معبرًا: "تحقق ما كنا نريده اليوم".

وأضاف، أنه يجب على الأمم المتحدة أن تقف بجوار الشعب الفلسطيني والإنسانية الفلسطينية، وأن يتم وقف القصف الإسرائيلي سريعًا لحماية الأرواح المتبقية من شعب غزة.