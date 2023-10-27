السفير الفلسطينى بالسعودية: الغرب يُريد تطويق المنطقة بمشروع التهجير

قال السفير بسام الأغا، سفير فلسطين في السعودية، إن قطاع غزة يشهد جريمة إبادة جماعية والغرب يريد تطويق المنطقة بمشروع تهجير سكان القطاع، معلقًا: " لم ولن نرحل من القطاع، فالله اصطفانا بالأرض المباركة".

صابرون ومرابطون ولن نترك الأرض أبدًا

وتساءل السفير الفلسطيني بالسعودية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد: "أين حقوق الإنسان وأصحاب التاريخ والحضارة؟"

المذابح في غزة لا وصف لها

وأشار إلى أن ما يحدث في قطاع غزة لا وصف له، والمقبل سيشهد جرائم ومذابح، مؤكدًا: " نحن صابرون ولن نترك أرضنا أبدًا وموعدنا القادم في القدس بمشيئة الله".