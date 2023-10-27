السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير الفلسطينى بالسعودية: الغرب يُريد تطويق المنطقة بمشروع التهجير

السفير بسام الأغا
السفير بسام الأغا

قال السفير بسام الأغا، سفير فلسطين في السعودية، إن  قطاع غزة يشهد جريمة إبادة جماعية والغرب يريد تطويق المنطقة بمشروع تهجير سكان القطاع، معلقًا: " لم ولن نرحل من القطاع، فالله اصطفانا بالأرض المباركة". 

صابرون ومرابطون ولن نترك الأرض أبدًا 

وتساءل السفير الفلسطيني بالسعودية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد: "أين حقوق الإنسان وأصحاب التاريخ والحضارة؟"

المذابح في غزة لا وصف لها 

وأشار إلى أن ما يحدث في قطاع غزة لا وصف له، والمقبل سيشهد جرائم ومذابح، مؤكدًا: " نحن  صابرون ولن نترك أرضنا أبدًا وموعدنا القادم في القدس بمشيئة الله".  

 

فلسطين السفير الفلسطيني بالسعودية إسرائيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غزة

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