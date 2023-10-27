السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكري باكيًا: كل الاتفاقيات بالية ولا تساوي الحبر الذي كتبت به

مصطفى بكري
مصطفى بكري

انهار الإعلامي مصطفى بكري بسبب الأحداث في غزة، قائلًا: "النيران في كل البيوت وكل الأماكن، تدمير كامل، جثث بلا مقابر، حتى الأكفان غير موجودة، المياه والدواء غير موجودة، والمستشفيات قُصفت، فماذا أبقى الاحتلال على أرض غزة؟".

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية صدى البلد: هل ضحينا بـ2.5 فلسطيني؟! هل ضحينا بالأطفال والنساء؟ ألسنا أمة واحدة وشعب واحد؟! أين المنظمات الدولية؟! أين هؤلاء الذين لا يكفون في أحاديثهم عن حقوق الإنسان؟ أين هؤلاء النخبة في مصر الذين لا يتوقفون عن المناكفة والتطاول بمواقع التواصل الاجتماعي؟! أين هم وأين منظماتهم التي تُموّل من الخارج؟ّ! لماذا لا نسمع لهم صوتًا؟! لماذا يريدون الإساءة فقط إلى مصر والتشكيك في مؤسسات الدولة؟! هم جزء من المخطط؟ أين هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مثقفين؟! ومن أين اكتسبوا شرعية أن يكونوا مثقفين؟! المثقف هو الذي ينتمي ويدافع عن ثوابت الوطن، هو الذي يشيع ثقافة المقاومة، المقاومة هي التي تجعلنا أحياء، والصمت والخنوع يدفعنا إلى الموت، لا قيمة لنا في هذه الحياة.. فأي إنسانية التي تتحدثون بها؟! وأي بشر أنتم؟!.

وأشار إلى أن هذه لحظة الفرز بين القومية والخيانة، بين الوطنية والمؤامرة، هذه لحظة إن لم يقل الإنسان كلمته فيها فليذهب إلى الجحيم، لن يكون فردًا في هذا الوطن، ولا حق له في أن يعيش على هذه الأرض. 

وتابع: "عن أي سلام تتحدثون؟! وعن أي اتفاق تدعون.. كل الاتفاقيات قد دهست تحت الدبابات وكل المعاهدات قد سحقت وأخرجتم لنا بنادقكم وقلتم لنا بأن هذه هي الاتفاقيات الوحيدة التي نحن على استعداد أن نوقعها لكم، وكل الاتفاقيات بالية ولا تساوي الحبر الذي كُتبت به". 

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