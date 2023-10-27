نداء من حماس لأهالى الضفة الغربية: "هذا أوان السلاح"

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لحمل السلاح لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "هذا أوان السلاح".

ووجه نداء عاجلا لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بضرورة التحرك بشكل عاجل وخاصة مع اشتداد القصف الإسرائيلي العنيف على جميع مناطق قطاع غزة من البر والبحر والجو.

وقال بدران في رسالة مصورة: “لا يجوز أن تترك غزة وحدها خصوصًا هذه الليلة”، مطالبًا بخروج مسيرات في عدد كبير من مناطق الضفة الغربية، إسنادًا لقطاع غزة في ظل عزله التام عن العالم واستمرار القصف الإسرائيلي.

وطالب بدران الجميع في الضفة الغربية بحمل السلاح إن كان من الجهات الرسمية أو الفصائل المقاومة، وتقديم الإسناد اللازم لأهل غزة.