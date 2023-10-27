السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة: نطالب بتفعيل المقترح العربي الإسلامي

جلسة طارئة للأمم
جلسة طارئة للأمم المتحدة

قال المندوب الباكستاني لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن النص المقترح من جانب الدول العربية والإسلامية الخاص بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو نص إنساني عادل.

مقترح الدول العربية الإسلامية

وأكد المندوب الباكستاني، خلال إلقاء كلمته بجلسة طارئة للأمم المتحدة بنيويورك وبدعوة من دولة الأردن الشقيقة، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن مقترح الدول العربية والإسلامية يعتمد على ثلاث محاور رئيسية.

محاور المقترح الإسلامي 

وأضاف، أن محاور المقترح العربي الإسلامي ينص على وقف إطلاق النيران على الشعب الفلسطيني، إرسال المساعدات الإنسانية الطارئة للمحاصرين في غزة، منع المزيد من الترحيل من أبناء غزة.

المندوب الباكستاني جلسة الأمم المتحدة القاهرة الإخبارية القصف في فلسطين

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