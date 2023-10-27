المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة: نطالب بتفعيل المقترح العربي الإسلامي

قال المندوب الباكستاني لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن النص المقترح من جانب الدول العربية والإسلامية الخاص بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو نص إنساني عادل.

مقترح الدول العربية الإسلامية

وأكد المندوب الباكستاني، خلال إلقاء كلمته بجلسة طارئة للأمم المتحدة بنيويورك وبدعوة من دولة الأردن الشقيقة، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن مقترح الدول العربية والإسلامية يعتمد على ثلاث محاور رئيسية.

محاور المقترح الإسلامي

وأضاف، أن محاور المقترح العربي الإسلامي ينص على وقف إطلاق النيران على الشعب الفلسطيني، إرسال المساعدات الإنسانية الطارئة للمحاصرين في غزة، منع المزيد من الترحيل من أبناء غزة.