منشورات التهجير فى الضفة.. حيلة إسرائيلية جديدة لتجاوز "الخط الأحمر"

لا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تحلم بتهجير الفلسطينيين، سواء في الضفة إلى الأردن أو المقاومة في غزة إلى سيناء، الأمر الذي رفضته مصر والدول العربية ووضعته كخط أحمر لا يمكن تجاوزه، وذلك لأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعنى تصفية القضية الفلسطينية، وهذا أمر مرفوض تماما، ويجب السعي لحل الدولتين.

وتناولت صحيفة "تايم أوف إسرائيل" خبرا عن منشورات مجهولة تم توزيعها في الضفة الغربية بتهديد الفلسطينيين في الضفة بترك منازلهم وأرضهم والهجرة القسرية للأردن.

وتتواصل الاعتداءات والحملات التحريضية الإسرائيلية الداعية للتهجير كان آخرها توزيع منشورات تهدد بقتل الفلسطينيين وترحيلهم قرب بلدة "دير استيا" شمال غرب سلفيت، وذلك ترجمة للخيارات التي طرحها سموتريتش على الفلسطينيين التي تدعو لارتكاب مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

ومن الاعتداءات أيضا الهجوم على منازل المواطنين الفلسطينيين وسرقتها كما حصل في "مسافر يطا" بالخليل، و"الطيبة" قرب رام الله، وإغلاق المدخل الرئيس لقرية "حارس" بسلفيت.

استفزازات الاحتلال في الضفة

وتصاعدت الأعمال الاستفزازية ومنها قيام مستعمرين بإلقاء دمى ملطخة بالدماء وتعليقها على الأشجار أمام مدرسة "عرب الكعابنة" الأساسية غرب أريحا، في تهديد واضح وصريح للطلبة والمواطنين الفلسطينيين لترهيبهم ودفعهم للهجرة وترك أراضيهم، والعربدة على الطرق الرئيسة في مختلف المناطق، وإطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين وسياراتهم، كما حصل على الشارع الواصل بين القدس والخليل، وعلى المدخل الغربي لبلدة "دير استيا"، والاعتداءات المستمرة على المزارعين وقاطفي ثمار الزيتون جنوب نابلس، وذلك كله تحت حماية جيش الاحتلال.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ترد

أمور ردت عليها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، مدينة التصعيد الحاصل فى اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين المُنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

واعتبرت الوزارة أن التصعيد الحاصل في اعتداءات وإرهاب عصابات بن جفير وسموتريتش، ترجمة للحملات الإسرائيلية الهادفة لتشويه الفلسطينيين وقضيتهم العادلة أينما وجدوا، وبالتالي اختلاق المزيد من المبررات لقتلهم أو تهجيرهم.

وأشارت إلى أنه بات واضحًا أن بن جفير وأتباعه يحاولون استغلال مآسي الحرب المدمرة على قطاع غزة والظروف العدائية التي أوجدتها، لممارسة أبشع الاعتداءات ضد المواطنين في الضفة الغربية، وتعميق مكاسبهم ومخططاتهم الاستعمارية.

وحذرت الوزارة من مغبة إقدام عصابات بن جفير وسموتريتش على ارتكاب جرائم ومجازر بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، تحت ستار الجرائم البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

مصر لا تقبل التهجير

ترفض مصر قيادة وشعبا أي تفكير في تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وعبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفضه فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى صحراء سيناء، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث الأمر نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المصريين سيرفضون أي تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء، مضيفا أن هذا من شأنه تحويل شبه الجزيرة إلى قاعدة تنطلق منها الهجمات ضد إسرائيل.

وقال في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتس “غزة الآن تحت سيطرة إسرائيل إذا كانت هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل ممكن أوي (جدا) تنقل الفلسطينيين لحين تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة حماس والجهاد الإسلامي وغيره”.

وأكد الرئيس المصري "إذا طلبت من المصريين الخروج للتعبير عن رفض الفكرة (تهجير الفلسطينيين إلى مصر)، سترون الملايين (في الشوارع)"، وهو ما حدث بالفعل في مظاهرات مليونية.

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن مصر ترفض التهجير القسري للبشر وترفض الإبادة الجماعية، وكل البشر متساوون.

ولفت إلى أننا اخترنا الخيار الأصعب لتكريس عملنا وجهدنا في عمل واضح من الجمعية العامة بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم حتى لا نكون “شيطانا أخرس سكت عن الحق”، حسب المثل العربي البليغ، في وقت تتعامى فيه العديد من الأصوات عن قول الحق للأسف الشديد.