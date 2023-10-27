أشتية: قطع الاتصالات للتعتيم على المجازر الإسرائيلية فى غزة

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، قطع شبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة محاولة تعتيم إسرائيلية، على ما تخطط لارتكابه من جرائم في قطاع غزة.

وقال أشتية، الجمعة في تصريحات تليفزيونية: "هذه لحظة تاريخية أمام كل إنسان حر وله ضمير، ليتم وقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني".

تابع: "تحضير إسرائيل للعملية البرية يجعل العالم أمام لحظة تاريخية للعمل من أجل وقف العدوان والمذابح".

على صعيد آخر، يستعد أعضاء الأمم المتحدة للتصويت على قرار يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزة المدمر.

ويدعو مشروع القرار إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية" إضافة إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام وآمن ودون عوائق"، بحسب شبكة cnn الأمريكية.

ويدعو القرار أيضًا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني".