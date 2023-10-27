السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": إسرائيل ترفع مستوى عملياتها بقصف غير مسبوق

غزة
غزة

قال عبدالمهدي مطاوع، الخبير في الإسلام السياسي الفلسطيني، إن اسرائيل ترفع  مستوى عملياتها بقصف بري وجوي وبحري بأداء غير مسبوق تمهيدًا لتوسيع التدخل البري، مشيرًا إلى أنه في نفس الوقت تزيد الضغط على حماس للقبول بتسليم المحتجزين. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أتوقع أن توسيع العملية البرية سيأخذ مزيدًا من الوقت، وستحاول إسرائيل اقتطاع جزء من قطاع غزة  كمرحلة أولى، وزيادة القصف الشديد برًا وجوًا وبحرًا لمزيد من الضغط ومزيد من عمليات جمع المعلومات.

 السيناريوهات المتوقعة 

وأشار إلى أن الاجتياح من عدة محاور لشمال القطاع يعقبه مدينة غزة والقيام بتقسيمها مربعات طبقًا لعمليات القصف والتمهيد النيراني، لافتًا إلى اجتياحات محدودة في مناطق والدخول لمناطق أخرى بقوات خاصة لمداهمة الأماكن المتوقع وجود مقاومة بها.

وتابع مطاوع أن الاكتفاء بالمناطق الحدودية وزيادة وتيرة القصف للمفاوضة تحت النار وتحسين الشروط وتأجيل توسيع العملية البرية، حيث ستكون هناك مقاومة كبيرة وخسائر إسرائيلية باهظة، لكن العملية ستستمر. 

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مصادر دبلوماسية: المفاوضات على إطلاق سراح المحتجزين لن تمنع الاجتياح البرى

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