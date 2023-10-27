دوري نايل.. تعادل إيجابي بين إنبي والزمالك في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي والزمالك في الجولة الخامسة من دوري نايل، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم زياد كمال لصالح إنبي في الدقيقة 22 قبل أن يدرك أحمد سيد زيزو التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

اقرأ أيضا.. زيزو يدرك التعادل لصالح الزمالك أمام إنبى فى دورى نايل

أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بسيطرة على مجريات الأمور لكن بدون أي خطورة على مرمى إنبي.

وشهدت الخطورة الأولى في المباراة لصالح الزمالك، بعد كرة عرضية من حمزة المثلوثي من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى شيكابالا فسدد كرة قوية ردت من دفاعات إنبي وذلك في الدقيقة 6.

وشهدت الدقيقة 15 كرة عرضية من أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود علاء برأسية ضعيفة وصلت سهلة للحارس عبد العزيز البلعوطي.

وحاول الزمالك مجددًا في الدقيقة 17 حيث أرسل المثلوثي كرة عرضية قابلها أوباما برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

إنبي أضاع أخطر فرص المباراة في الدقيقة 20 بعدما استقبل رفيق كابو تمريرة رائعة لينفرد بالحارس محمد عواد لكنه سدد الكرة في جسد الحارس وخرجت الكرة إلى ركنية.

ونجح فريق إنبي في تسجيل الهدف الأول عن طريق زياد كمال بعد تسديدة قوية من زياد كمال من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد مدافعي الزمالك وخدعت الحارس محمد عواد.

كرة عرضية من مصطفى شلبي من جهة اليسار قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة ضعيفة على الطاير وصلت سهلة لحوذة دفاعات إنبي.

الزمالك حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 29 بعد تدخل من زياد كمال مدافع إنبي على أحمد سيد زيزو.

ونفذ زيزو ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 30 بعدما سدد الكرة على يسار الحارس محمد البلعوطي.

في الدقيقة 36، تسديدة من شيكابالا من على حدود منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 44 تسديدة من مصطفى شلبي لاعب الزمالك من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.