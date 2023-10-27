عضو التحالف الوطني: موقف مصر واضح من فكرة التهجير القسري للفلسطينيين

أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن موقف مصر واضح وضد فكرة التهجير القسري حماية للقضية الفلسطينية ومنعها من الضياع.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”،إنه منذ اللحظة الأولى لأحداث 7 أكتوبر ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف عنيف على غزة، بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرارات سريعة وقوية، حيث قام بدعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد للتحدث عن القضية القضية الفلسطينية.

وقال إن موقف الدولة المصرية ثابت، ويتمثل في عدة نقاط، النقطة الأولى وهي تمسك الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في تحديد مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود ما قبل 67، كما أن النقطة الثانية رفض كل أعمال العنف على المدنيين ومطالبتهم بوقف الاعتداء المستمر على أهالينا في غزة، والنقطة الثالثة الوقوف وبقوة ضد فكرة التهجير القسري حماية للقضية الفلسطينية ومنعها من الضياع.