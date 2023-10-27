العدوان على غزة.. 9 دول عربية تطالب بوقف الحرب

تتواصل الجهود العربية والدولية لوقف معاناة الفلسطينيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ 20 يوما.

وأعلن وزراء خارجية 9 دول عربية بشكل مشترك في ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم 7 أكتوبر في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

وجاء بيان وزراء خارجية الدول العربية التسع "مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعُمان وقطر والكويت والمغرب" في أعقاب قمة القاهرة للسلام التي عُقدت في القاهرة 21 أكتوبر 2023.

البيان يمكن اعتباره خارطة طريق عربية، ضمن المساعي الرامية لوقف معاناة الفلسطينيين.

وتضمن بيان الدول التسع لحل أزمة غزة ضرورة توسيع نطاقها لتشمل دول العالم الداعمة لحقوق الفلسطينيين والحريصة على إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

ومن ناحية أخرى، يعتبر هذا البيان تحذيرا عربيا للعالم الذي يقف صامتا حيال مناظر القتل والدمار التي طالت المدنيين خاصة الأطفال، والأعيان المدنية مثل المستشفيات والمدارس.

الاستراتيجية العربية لوقف الحرب تأتي بقيادة مصرية أردنية لوقف نزيف الدم، ودعم الشعب الفلسطيني في وقت يتطلب لتنسيق المشترك بين الدول العربية، وتشكيل موقف عربي موحد يضغط على دول العالم لمساندة السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الزابع من يونيو 1967.

واشتمل بيان الدول العربية على عدة مطالب بشأن الأزمة الراهنة في قطاع غزة، أبرزها مطالبة الدول العربية لمجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وضمان وتسهيل النفاذ السريع والأمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة.

الموقف العربي الرافض لقتل المدنيين في قطاع غزة، أكد أيضا رفضه القاطع لسيناريو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ونقلهم إلى سيناء أو الاردن، باعتبار هذا الإجراء تصفية للقضية الفلسطينية.