الهلال الأحمر: انقطاع الاتصال عن غرفة عمليات غزة.. والاحتلال يواصل "جرائم الحرب"

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، عن انقطاع الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمه العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل.



وقال في بيان صحفي: "نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الاسعافية، لا سيما أن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى".

وأعرب عن قلقه على سلامة الأطقم العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة، ما يعني أن سلطات الاحتلال ستواصل ارتكابها جرائم الحرب في ظل عزل غزة عن العالم الخارجي.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية العاجلة للمدنيين العزل والطواقم والمقرات الطبية.