حماس تنفي ادعاءات إسرائيل باستخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية

نفت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بشكل قاطع، الجمعة، الادعاءات الإسرائيلية حول استخدامها مستشفى الشفاء بقطاع غزة لـ"أغراض عسكرية".

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة، على منصة تلجرام، حذرت خلاله من أن تكون الادعاءات الإسرائيلية "تمهيدا لاستهداف المستشفى".

وصدر بيان "حماس" عقب مؤتمر صحفي لمتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، ادعى فيه أن "القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة".

وزعم هاجاري أيضا أنه "يوجد أسفل مستشفى الشفاء، أنفاق يستخدمها المخربون كدرع واق"، على حد تعبيره.

بدورها، قالت "حماس" في بيانها: "نؤكد بشكل قاطع، كذب رواية الاحتلال النازي، حول استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، أو وجود أي من قيادات حماس فيه".

ووصفت الحركة تلك الادعاءات بأنها "إجرامية وخطيرة، وتمهد الطريق أمام استهداف المستشفى الذي يضم آلاف المرضى والجرحى، ويأوي أكثر من 40 ألف نازح".

ودعت "حماس" الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، إلى "التدخل فورا لوقف جنون قصف وتدمير المنظومة الطبية".

وأشارت إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء "تؤكد جريمة قصفهم (القوات الإسرائيلية) للمستشفى الأهلي المعمداني، وتكذب روايتهم السابقة".