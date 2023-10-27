مراسل "إكسترا نيوز": جارٍ تجهيز مستشفى ميدانى بالشيخ زويد لاستقبال المصابين من غزة

كشف عوض الغنام مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن أنه جارٍ تجهيز مستشفى ميداني في الشيخ زويد لاستقبال المصابين من قطاع غزة.

وأضاف، في رسالته على الهواء مباشرة، أنه تم أيضًا توزيع الأدوار على المتطوعين للمساعدة في نقل المصابين إلى داخل المستشفى عند السماح لهم بالمرور عبر البوابات.

وأكد أنه حتى الآن تم عبور 84 شاحنة عبر المعبر إلى داخل قطاع غزة منذ اليوم الأول، ما بين مساعدات مصرية ودولية للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن حوالي 50% من المساعدات التي عبرت من الصليب الأحمر والصحة العالمية وأيضًا اليونيسف والتي تضمنت المساعدات الطبية.