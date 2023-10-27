حملات مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأحياء الإسكندرية

‏‏كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حسم لظاهرة البناء المخالف وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.

‏‎وفي هذا الصدد، قام حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة تمكنت من إزالة حالة بناء مخالف على الأراضى الزراعية بقرية حارس 2 وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في البناء.

‏‎كما نفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة سملات خرسانية والتحفظ على خلاطة بقرية أبيس8/2 وكذلك إزالة حوائط أحد العقارات وفك شدة خشبية بقرية أبيس 8/1 فضلًا عن إزالة سملات خرسانية وفك شدة أعمدة بقرية أبيس8/3 وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

‏‎وشن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف من المهد بأحد العقارات بشارع الحسن والحسين منطقة المعمورة البلد حيث تم فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي والتحفظ على المعدات المستخدمة في البناء.

‏‎وواصل حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمدة أرضى بمنطقة الكينج مريوط قبلى.

‏‎وشهد حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة داخل جراج بأرض الفضالي وتم التحفظ على مواد البناء فضلًا عن إيقاف أعمال تشوين بالعقار الكائن شارع 56 مع العيسوي الجهة القبلية والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة فضلًا عن فك شدة خشبية بعزبه الـ 500 شارع البياره أمام محطه الصرف الصحي بالإضافة إلى إزالة تنده صاج من أعلى العقار 66 بشارع خالد بن الوليد.

‏‎بينما قام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه بحملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالعقار 10/6 الطوسي بنطاق المنشية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

‏‎وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.