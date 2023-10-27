"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على الدعم المصرى الإنسانى لفلسطين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديوجراف عن الدعم المصري الإنساني لفلسطين، بالتزامن مع عدوان جيش الاحتلال على غزة والضفة الغربية منذ أكثر من 20 يومًا، وسط شجب من العالم العربي ودعوات لوقف العنف وإطلاق النار.

الدعم المصرى الإنسانى لفلسطين

ـ تقديم 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في غزة منذ منتصف 2021.

ـ اشتراك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

ـ الرئيس السيسي وجّه بنقل الحالات الحرجة للعلاج في القاهرة.

ـ الهلال الأحمر المصري أرسلت مواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى غزة.

ـ تجهيز مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد لمصابي غزة.

ـ تزويد المستشفيات بـ46 طبيبًا و13 ممرضًا.

ـ توزيع 50 سيارة إسعاف مجهزة في معبر رفح.

ـ الدفع بـ50 سيارة إسعاف أخرى كدعم احتياطي من عدة محافظات.

