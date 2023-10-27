على محمد: نازل عشان فلسطين وندعم الرئيس فى أى وقت (فيديو)

"جدي كان بيقولي دايمًا إن فلسطين أهلنا".. بهذه الكلمات بدأ الطفل علي محمد، حديثه لـ"الدستور" قائلًا إن الشعب الفلسطيني هم أهلنا وذوونا ولا يمكن أن نتركهم هكذا، لذلك فإن الشعب المصري يساند الشعب الفلسطيني ويجاوره في أزماته، ويقدم له المساعدات من أجل نصرة غزة.

تابعت: "فلسطين في القلب، وستظل قضية كل شعب حر، منوهًا بأن فلسطين تعيش في قلوبنا ولابد من توقف الحرب، والضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة".

أضاف: أنه يدعم ويساند الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة القرارات التي يتخذها أو يدعم بها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بأكمله يساند الرئيس عبدالفتاح السيسي ويؤيده لحل القضية الفلسطينية.

رئيس المجلس الأوروبى يحذر من التصعيد بعد ضربات أمريكية على سوريا

جدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تحذيره من تصعيد إقليمي للحرب بين إسرائيل وغزة، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ميشيل في بروكسل: ندرك جميعًا أن الوضع شديد الخطورة، على المنطقة وعلى العالم.

وكانت الولايات المتحدة نفذت غارات جوية استهدفت منشأتين مرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني بشرق سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الخميس في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد القوات الأمريكية في المنطقة، وفقًا للموقع الرسمي للبنتاجون.

وأضاف ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يحاول جاهدًا تجنب "تصعيد إقليمي في ظل خطر من تدخل إيران بصورة مباشرة أو بالوكالة، مما سيزيد الوضع صعوبة".

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي في إعلان مشترك يوم الخميس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام خلال الشهور المقبلة.

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء لـ7326 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد شهداء القطاع إلى 7326 شهيدًا منذ 7 أكتوبر الجاري.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة المنظومة الصحية المنهارة.