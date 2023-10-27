السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: فريق جراحة الحرب وصل إلى غزة اليوم

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن فريقا جراحيا مختصا فى جراحة الحرب، إضافة إلى إخصائيي التلوث كانوا من بين 10 خبراء من اللجنة الدولية الذين وصلوا إلى غزة اليوم، ودخلوا إلى جانب ست شاحنات تابعة لها تحمل مواد طبية وإمدادات لتنقية المياه المطلوبة بشكل عاجل هناك.
وأكدت اللجنة الدولية أن من شأن وصول موظفين جدد في المجال الإنساني أن يزيد من قدرتها على مواصلة دعم المستشفيات، وإجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة ومساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة الى مياه الشرب النظيفة والمساهمة في لم شمل أسر الرهائن المفرج عنهم في المستقبل، وأضافت اللجنة أن هذه المساعدة الإنسانية الحيوية هي جرعة صغيرة من الإغاثة ولكنها ليست كافية وأشارت إلى أن فريقها الجراحى وإمداداتها الطبية سيساعد في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة.

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الصليب الأحمر: حالة وفاة كل دقيقة فى قطاع غزة

الصليب الأحمر: هناك حاجة ملحة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن
 

وشدد فابريزيو كاربونى المدير الإقليمى للجنة الدولية للشرق الأوسط والأدنى، أن هناك حاجة ملحة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام خاصة أن الكارثة الإنسانية فى غزة تتفاقم كل ساعة.
وقالت اللجنة الدولية إن المواد الطبية الجديدة – لكل من شمال وجنوب غزة – تشمل مجموعات من أدوات جراحة الحرب وحزما كبيرة من الإمدادات المستخدمة لعلاج الأشخاص المصابين بجروح أصيبوا بها أثناء النزاع، ولفتت إلى أنه يمكن استخدام هذه المجموعات لعلاج ما بين ألف وخمسة آلاف شخص اعتمادا على شدة إصاباتهم.

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وأشارت اللجنة إلى أن لوازم تنقية المياه تحتوى على أقراص الكلور التي يمكنها معالجة 50 ألف لتر من مياه الشرب للمساعدة في تخفيف المشاكل التي يواجهها سكان غزة الآن في العثور على مياه آمنة ونظيفة.
وحثت اللجنة الدولية جميع أطراف النزاع والدول ذات النفوذ على تمكين وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنسانى، وقالت إن هناك حاجة ماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى جميع أنحاء غزة.

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