السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: 22 سيارة خرجت عن الخدمة بسبب قصف الاحتلال

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل إن هناك 22 سيارة خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عددًا من السيارات ما زالت تعمل لكن بنسب متفاوتة بسبب نقص الوقود.

وأشار مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى تعطل عدد كبير من المستشفيات في قطاع غزة إثر نفاد الوقود أيضًا، والمستشفيات في حالة تدهور تام.

كما أوضح أن عدد الشهداء من الطواقم الطبية ارتفع حيث وصلوا إلى 101 شهيد من القطاع الطبي منهم مسعفون وأطباء وممرضون، مشيرًا إلى أنه حتى طواقم الدفاع المدني معرضون للاستهداف بسبب قصف مراكزهم وسيارات للدفاع المدني أثناء عمليات الإنقاذ.

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة قطاع غزة قصف غزة مستشفيات غزة القاهرة الإخبارية

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