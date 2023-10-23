كاتب سعودى: مصر لها دور فاعل فى استقرار المنطقة العربية

كشف الكاتب الصحفي السعودي، عماد المديفر، عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات لسكان غزة، موضحًا كيف كشفت مصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر مؤتمر القاهرة للسلام.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن هناك إشادات دولية واسعة بدور مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن هناك تعاونًا سعوديًا مصريًا في ملف القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، موضحًا أن للقاهرة دورًا فاعلًا في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار لها، مرتكزة على ما لديها من قوة ومكانة عربية ودولية.

وأشار إلى أن الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية تنوعت عبر التاريخ من خلال وقف إطلاق النار وتجنب المزيد من العنف واستقبال الجرحى وتقديم المساعدات الغذائية والدوائية.